Колишній лідер страхового ринку України, компанія «Провідна», перепрофілюється на агровиробництво

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 листопада 2024, 12:17

Колишній лідер страхового ринку України, компанія «Провідна», перепрофілюється на агровиробництво

Страхова компанія «Провідна», якій у 2023 році анулювали ліцензії, перепрофілює діяльність та змінить назву. Про це повідомляється в офіційній документації компанії на її сайті.

Страхова компанія «Провідна», якій у 2023 році анулювали ліцензії, перепрофілює діяльність та змінить назву.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Від страховиків до аграріїв

19 грудня мають відбутися загальні збори акціонерів компанії, на яких планують перейменувати компанію з «Провідної» в «Провагроінвест».

З видів економічної діяльності КВЕД товариства виключать згадки про страхування, натомість додадуть чотири десятки інших — здебільшого пов'язаних з сільським господарством. Першим КВЕДом буде «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур».

СК «Провідна» багато років була серед лідерів страхового ринку України. За рейтингом Insurance TOP, останніми роками — в першій двадцятці компаній за страховими преміями, а до того — стабільно в першій десятці й навіть першій п'ятірці.

Згідно зі звітністю станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн, вартість активів — 971,69 млн грн, страхові резерви — 462,14 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями — 2,7%.

Передісторія

Національний банк покарав СК «Провідна» анулюванням ліцензій за невиконання вимог щодо усунення порушень ліцензійних умов: страхова компанія вчасно не надала документи для оцінки фінансового та майнового стану прямих і кінцевих власників.

До 2014 року СК «Провідна» належала Росгосстраху. Через вторгнення росії в Україну компанія вирішила продати українську «дочку», зараз 99,9% її акцій належать IIC Ukraine B.V. з Нідерландів. Кінцевий бенефіціар — Якоб Вестерлакен.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
15 листопада 2024, 14:56
#
От вам і провідна:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами