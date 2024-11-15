Колишній лідер страхового ринку України, компанія «Провідна», перепрофілюється на агровиробництво

Страхова компанія « Провідна », якій у 2023 році анулювали ліцензії, перепрофілює діяльність та змінить назву. Про це повідомляється в офіційній документації компанії на її сайті.

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Від страховиків до аграріїв

19 грудня мають відбутися загальні збори акціонерів компанії, на яких планують перейменувати компанію з «Провідної» в «Провагроінвест».

З видів економічної діяльності КВЕД товариства виключать згадки про страхування, натомість додадуть чотири десятки інших — здебільшого пов'язаних з сільським господарством. Першим КВЕДом буде «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур».

СК «Провідна» багато років була серед лідерів страхового ринку України. За рейтингом Insurance TOP, останніми роками — в першій двадцятці компаній за страховими преміями, а до того — стабільно в першій десятці й навіть першій п'ятірці.

Згідно зі звітністю станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн, вартість активів — 971,69 млн грн, страхові резерви — 462,14 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями — 2,7%.

Передісторія

Національний банк покарав СК «Провідна» анулюванням ліцензій за невиконання вимог щодо усунення порушень ліцензійних умов: страхова компанія вчасно не надала документи для оцінки фінансового та майнового стану прямих і кінцевих власників.

До 2014 року СК «Провідна» належала Росгосстраху. Через вторгнення росії в Україну компанія вирішила продати українську «дочку», зараз 99,9% її акцій належать IIC Ukraine B.V. з Нідерландів. Кінцевий бенефіціар — Якоб Вестерлакен.