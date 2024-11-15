Українським моделям з OnlyFans масово розсилають «листи щастя» з податкової

Українські моделі сервісу з контентом для дорослих OnlyFans почали масово отримувати листи від Державної податкової служби з вимогою сплатити податки з отриманих на цій платформі доходів. Про це пише Forbes.

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Своєю чергою моделі побоюються кримінального переслідування, адже за виробництво порнографічного контенту в Україні передбачене кримінальне покарання, і планують виїздити за кордон, пише українська редакцій Forbes.

«Знаю про тисячі листів, які ДПС розіслала моделям. Через страх отримати кримінал, деякі хочуть тікати з країни», — розповіла виданню авторка OnlyFans Марія, посилаючись на обговорення в профільному чаті моделей OnlyFans. Вона заробляє на сервісі до $1500 на місяць і теж отримала лист від ДПС.

Опитані виданням моделі вказують на абсурдність ситуації, адже за виробництво контенту для дорослих їх потенційно можуть посадити за ґрати.