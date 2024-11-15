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15 листопада 2024, 11:21

Українським моделям з OnlyFans масово розсилають «листи щастя» з податкової

Українські моделі сервісу з контентом для дорослих OnlyFans почали масово отримувати листи від Державної податкової служби з вимогою сплатити податки з отриманих на цій платформі доходів. Про це пише Forbes.

Українські моделі сервісу з контентом для дорослих OnlyFans почали масово отримувати листи від Державної податкової служби з вимогою сплатити податки з отриманих на цій платформі доходів.

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Своєю чергою моделі побоюються кримінального переслідування, адже за виробництво порнографічного контенту в Україні передбачене кримінальне покарання, і планують виїздити за кордон, пише українська редакцій Forbes.

«Знаю про тисячі листів, які ДПС розіслала моделям. Через страх отримати кримінал, деякі хочуть тікати з країни», — розповіла виданню авторка OnlyFans Марія, посилаючись на обговорення в профільному чаті моделей OnlyFans. Вона заробляє на сервісі до $1500 на місяць і теж отримала лист від ДПС.

Опитані виданням моделі вказують на абсурдність ситуації, адже за виробництво контенту для дорослих їх потенційно можуть посадити за ґрати.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
3212242
3212242
15 листопада 2024, 11:59
#
Цікаво, коли нарешті перестануть ліпити оцей тупий вираз «лист щастя» щодо будь-якого сповіщення про платіж чи штраф? Реально, в чому сенс? Було таке явище з листами, які треба було переслати 10-м людям «для щастя», давно зникло.
+
+15
gucci
gucci
15 листопада 2024, 12:11
#
Видрючити цих губастих жоп-х шльондр. Тікати надумали, ку!ви. Мобілізувати, нехай жо!и хлопцям показують, хоч якась втіха.
+
0
Riojas
Riojas
15 листопада 2024, 12:20
#
Второе письмо будет из МВД. Чего они тут ждут непонятно
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