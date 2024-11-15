Припливи коштів населення в банки відновилися — Нацбанк

Обсяги фондування банків у третьому кварталі зросли. Водночас обсяг гривневих коштів бізнесу в банках дещо зменшився внаслідок cплати підприємствами податків та зростання їхніх інших витрат. У жовтні припливи коштів бізнесу відновилися. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за третій квартал 2024 року.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли на 1,2% порівняно з попереднім кварталом та на 15,4% - з третім кварталом 2023 року.

Читайте також: Обсяги кредитування бізнесу та населення продовжують зростати — НБУ

Сезонні відпливи коштів населення в червні компенсовані їх надходженнями в подальші періоди. Строкові гривневі депозити фізосіб у гривні зросли на 0,4% за квартал.

Просто заповни заявку та отримай бонус до 2% річних від суми вкладу.