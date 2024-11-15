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15 листопада 2024, 10:47

Припливи коштів населення в банки відновилися — Нацбанк

Обсяги фондування банків у третьому кварталі зросли. Водночас обсяг гривневих коштів бізнесу в банках дещо зменшився внаслідок cплати підприємствами податків та зростання їхніх інших витрат. У жовтні припливи коштів бізнесу відновилися. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за третій квартал 2024 року.

Обсяги фондування банків у третьому кварталі зросли.
Фото: НБУ

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Обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли на 1,2% порівняно з попереднім кварталом та на 15,4% - з третім кварталом 2023 року.

Читайте також: Обсяги кредитування бізнесу та населення продовжують зростати — НБУ

Сезонні відпливи коштів населення в червні компенсовані їх надходженнями в подальші періоди. Строкові гривневі депозити фізосіб у гривні зросли на 0,4% за квартал.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+12
Три літри
Три літри
15 листопада 2024, 11:04
#
Це в який вже раз люди яки збирались забрати всі гроші з банку і вкласти їх в крипту, матрац чи іспанську нерухомість зробили навпаки?
+
0
RobinG
RobinG
15 листопада 2024, 11:46
#
То є традиція. У скрутні части, виходить потрібний спікер, і каже, що населення знову понесло свої кошти до банків. Традиція, не переймайтесь.
+
0
asdf2024
asdf2024
15 листопада 2024, 11:15
#
Я тебе конечно верю
но и я п… умею.©
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