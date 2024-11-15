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15 листопада 2024, 9:28

Обсяги кредитування бізнесу та населення продовжують зростати — НБУ

Обсяг кредитного портфеля клієнтів банків у липні — вересні 2024 року зріс на 22,4%, а якість кредитного портфеля поліпшується понад рік. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за третій квартал 2024 року.

Обсяг кредитного портфеля клієнтів банків у липні — вересні 2024 року зріс на 22,4%, а якість кредитного портфеля поліпшується понад рік.
Фото: НБУ

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Обсяг чистих активів банків за третій квартал зріс на 1,8%. Насамперед зросли вкладення банків в ОВДП: на 8,9% порівняно з попереднім кварталом та на 39% — з третім кварталом 2023 року. Натомість обсяги депозитних сертифікатів НБУ скорочуються третій квартал поспіль.

Обсяг чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу за третій квартал зріс на 6,9% порівняно з попереднім кварталом та на 22,9% — порівняно з третім кварталом 2023 року.

Частка МСП у чистому портфелі гривневих кредитів бізнесу зросла до 60%. Нарощували обсяги корпоративних кредитів банки усіх груп, найшвидше — приватні. Найбільше зросли кредити в оптовій торгівлі та агросекторі.

Жвавішому наданню позик сприяє подальше поліпшення умов кредитування. Частка позик за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» у гривневому працюючому валовому портфелі знизилася до близько 34%.

Обсяг чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля також зростає: приріст за третій квартал становив 9,7% порівняно з попереднім кварталом та 40,7% — з третім кварталом 2023 року. Надалі домінують незабезпечені позики, водночас конкуренція в сегменті дещо посилилася, а частка банків-лідерів — знизилася.

Іпотека

Темп приросту іпотеки трохи сповільнився порівняно з попередніми періодами. Майже все іпотечне кредитування надалі відбувається в державній програмі «єОселя», валовий портфель якої у третьому кварталі збільшився на 3,5 млрд грн до 21,3 млрд грн. Частка кредитів на нерухомість зросла до 13,4% від чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.

Якість кредитного портфеля поліпшується вже понад рік по всій банківській системі — частка NPL скоротилася до 32,3% (20,9% — без боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів).

Зокрема, за кредитами бізнесу показник зменшився до 40,7%, фізосіб — до 17,6%. Якість кредитного портфеля хороша.

Зазначається, що лише близько 5% корпоративних позичальників зазнали дефолту за гривневими кредитами упродовж останніх 12 місяців (до жовтня цього року), що співмірно з періодами макроекономічної стабільності.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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