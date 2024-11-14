Які акції експерти радили рік тому, і як змінюється стратегія зараз

Стабільну дохідність на фондому ринку можна отримати завдяки пасивним інвестиціям, а не самостійному обранню акцій, таку думку під час конференції «Жити на відсотки» висловив фінансовий радник Микита Гуппал. Експерт розповів, на які саме фонди варто звернути увагу і які мають більший потенціал у наступному році.

На думку Микити Гуппала, приватному інвестору краще обирати пасивні інвестиції, а не самостійно підбирати акції, адже більшість тих хто їх купує не мають достатньо знань для якісного аналізу.

«Коли я виступав на конференції „Жити на відсотки“ минулого року, я запропонував базовий портфель для інвестора: ETF на S&P 500, на технологічний сектор та на золото як хеджуючий актив. Люди часто кажуть „я й так знав, що можна купити ETF на технологічний сектор“, але ж справа в тому, що при цьому вони його не купили, а цей фонд за рік зріс на 40%», — відзначив Гуппал.

На наступний рік експерт розглядає американські ETF на інфраструктурний та фінансовий сектори, які мають потенціал зростання за президентства Дональда Трампа.

Що заважає інвестувати

За словами Гуппала, основна проблема молодих інвесторів в тому, що зараз дуже багато фінанасових блогерів, і інформація, яку вони надають не надто якісна, оскільки якісною інформацією багато підписників не зібрати.

«Якщо ти будеш казати „інвестуй в пасивні ETF-фонди і через 20−30 років ти заробиш собі капітал“, то це не цікаво. А коли ти говориш „інвестуй по $50 доларів в місяць і через 2 роки в тебе мільйон“, то це вже інша справа. Потім коли я пояснюю, що інвестуючи по $100 в місяць можна зі складним відсотком отримати $1 млн, але на це знадобиться 47 років — люди думають, що я щось не те говорю. А потім я додаю, що існує ще інфляція, і $1 млн через 47 років це не те саме, що зараз. Тому якщо враховувати 3% річної інфляції, то щоб зібрати зі $100 аналог мільйона треба 57 років. Як наслідок люди вважають, що це не цікаво і краще звернутись до блогера, який збере портфель агресивних інвестицій», — розповів експерт.

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Також люди часто йдуть інвестувати з метою закрити кредит. «В таких випадках я рекомендую краще використати ці гроші, щоб закрити частину кредиту. Не можна приходити на фондовий ринок коли в тебе є незакриті зобов'язання», — переконаний він.