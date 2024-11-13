5 акцій з 5 секторів: як до них підійти інвестору-початківцю

Інвестор, котрий тільки починає свій шлях на фондовому ринку може стикатися із проблемою вибору перших акцій: від особистих цілей і до фінансових показників. Проте окрім цього варто враховувати ще такі фактори, як ризик-профіль, часовий горизонт, тренди галузі та диверсифікацію. Про те, як початківцю зробити перший крок до торгів на фондовому ринку, розповів інвестиційний експерт Дмитро Задера.

Толерантність до ризику: визначення та вплив

Інвестування у перші акції допомагає новачкові зрозуміти фондовий ринок, відчути різні стратегії й закласти основу для подальшого зростання портфеля. Успіх значною мірою залежить від ступеня виваженості підходу вибору компаній. Проте перед початком інвестування, важливо визначити свій ризик-профіль. Це особливо важливо визначити на початку, аби розвивати майбутні навички керування ризиками. Ось декілька важливих кроків:

1. Визначте свій ризик-профіль

Подумайте, наскільки сильно вас турбуватимуть можливі збитки та скільки часу ви готові тримати інвестиції, навіть якщо їхня вартість тимчасово знизиться. Якщо втрата невеликої суми викликає сильний дискомфорт, то агресивні стратегії вам, скоріше за все, не підходять. Якщо ж ви готові терпляче чекати на зростання акцій і не боїтеся тимчасових втрат — можете розглядати більш ризикові активи.

2. Визначте інвестиційні цілі

Чим коротший інвестиційний горизонт, тим нижчим має бути ризик. Якщо мета — накопичити кошти на певну покупку в найближчі 2−3 роки, то краще віддати перевагу менш волатильним і стабільним акціям. А якщо навпаки, збільшувати капітал на довгострокову перспективу, то можна розглядати акції зростання, які більш схильні до коливань, проте мають потенціал для значного збільшення вартості.

3. Вибір акцій на основі персональних цілей

Для обережного інвестора з довгостроковою метою підійдуть великі стабільні компанії, так звані «блакитні фішки», як-от акції Microsoft чи Johnson & Johnson. Інвестору з метою отримання вищої дохідності та готовністю прийняти ризики, можна розглянути акції технологічних компаній або акції зростання, як-от Tesla чи Nvidia, які мають потенціал високого доходу, але й можуть значно коливатись у ціні.

Після визначення особистого рівня ризику та інвестиційних цілей, для подальшого вибору акцій важливо розібратися з основними фінансові показники компаній, особливості секторів, у яких вони працюють, а також фактори, що впливають на їхню волатильність.

Фінансовий стан компанії

Фінансове здоров'я компанії є одним із найважливіших факторів. Початківцям слід звертати увагу на ключові показники фінансової звітності: прибуток, операційний дохід, рентабельність, боргове навантаження тощо. Це допомагає оцінити стійкість компанії та її потенціал зростання.

У 2024 році акції Nvidia почали стрімко зростати завдяки низці важливих факторів, які посилили попит на її продукцію та зміцнили позиції компанії на ринку. Серед основних факторів зростання:

Бум штучного інтелекту та попит на GPU : Nvidia стала ключовим гравцем у сфері ШІ завдяки своїм високопродуктивним графічним процесорам, необхідним для навчання моделей. Попит на їхні продукти значно зріс із розвитком цих технологій.

: Nvidia стала ключовим гравцем у сфері ШІ завдяки своїм високопродуктивним графічним процесорам, необхідним для навчання моделей. Попит на їхні продукти значно зріс із розвитком цих технологій. Домінування на ринку : лідерство у виробництві GPU дозволяє Nvidia утримувати високі ціни та залишатися основним постачальником для потужних обчислювальних систем.

: лідерство у виробництві GPU дозволяє Nvidia утримувати високі ціни та залишатися основним постачальником для потужних обчислювальних систем. Великі партнерства : угоди з техногігантами (Microsoft, Google та Amazon) забезпечують стабільний попит на продукцію Nvidia, що дає компанії міцну основу для зростання.

: угоди з техногігантами (Microsoft, Google та Amazon) забезпечують стабільний попит на продукцію Nvidia, що дає компанії міцну основу для зростання. Розширення асортименту продуктів : інноваційні розробки Nvidia для дата-центрів, робототехніки та автономних систем розширили ринки, де компанія займає провідне місце.

: інноваційні розробки Nvidia для дата-центрів, робототехніки та автономних систем розширили ринки, де компанія займає провідне місце. Сильні фінансові показники: зростання прибутку та стабільне збільшення виручки зміцнюють довіру інвесторів і роблять акції Nvidia привабливими.

Зростання вартості акцій Nvidia у відсотках за 2023−2024 рр.

Аналіз галузі та трендів

Під час вибору акцій також варто враховувати галузеві тренди. Певні сектори (як-от, технології чи охорона здоров'я) можуть мати довгостроковий потенціал зростання. Серед факторів впливу на галузь: попит, конкуренція, інновації та регуляції.

У 2023−2024 роках інтерес до компаній оборонного сектору, зокрема Lockheed Martin та Northrop Grumman, зріс через геополітичну напруженість та збільшення оборонних бюджетів багатьох країн. Інвестор може вибрати цей сектор з урахуванням стабільного попиту і підтримки урядів.

Зростання оборонного сектору за 2023−2024 рр.

Історія компанії та її конкурентоспроможність

Те, як компанія веде бізнес, як реагує на виклики та яку частку ринку займає, дозволяє оцінити її довгостроковий потенціал. Для цього важливо враховувати інноваційні розробки, позицію на ринку та реакцію компанії на ринкові зміни.

У 2024 році Apple продовжує лідирувати на ринку завдяки інноваціям, включно з випуском нових продуктів і розвитком власної екосистеми. Підтримка популярності продуктів та вміння адаптуватися до потреб споживачів дозволяє компанії стабільно залишатися на ринку і приваблювати інвесторів.

Стабільне зростання акцій Apple протягом останніх 5 років

Оцінка дивідендної політики

Дивіденди — важливий аспект для пасивного доходу. Компанії з історією стабільних виплат, відомі як дивідендні аристократи, можуть захистити портфель від ринкових коливань.

Для інвесторів із великими депозитами ці виплати стають суттєвим джерелом доходу, що допомагає збалансувати ризики й підвищити прибутковість портфеля чим забезпечують стабільний грошовий потік для реінвестування. Для початківців з меншими портфелями дивіденди можуть бути приємним бонусом: хоча їхній внесок у дохід менший, вони допомагають звикнути до інвестиційного процесу та мотивують до розвитку в цій сфері.

Оцінка волатильності та ризиків

Інвесторам важливо враховувати, наскільки ціна акцій може коливатися і чи готові вони до цієї мінливості. Волатильність залежить від кількох факторів: розмір компанії, її історична стабільність, рівень конкуренції та ринкові тренди.

Tesla — компанія, акції якої відомі своєю високою волатильністю. Це зумовлено не тільки технологічним характером галузі, а й через публічну діяльність її засновника, Ілона Маска. Цінні папери демонстрували різкі коливання на тлі новин про оновлення автомобілів, змін попиту в Китаї та навіть у зв'язку з дописами Маска у X.

Розуміння волатильності на прикладі Tesla може допомогти новачкам визначити, чи готові вони до можливих різких змін в ціні акцій, і відповідно формувати свої очікування та стратегію.

Волатильність акцій Tesla у 2024 році

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Довгострокова стратегія та управління ризиками

Інвестування завжди супроводжується ризиками, тому важливо встановити власні правила щодо диверсифікації портфеля, рівня стабільності для кожного активу та готовності до втрат. Розробка стратегії, яка враховує ваші фінансові цілі, терпимість до ризиків і часові рамки, є вирішальною для довгострокового успіху.

Для створення диверсифікованого інвестиційного портфеля, варто звернути увагу на компанії з різних секторів економіки. Цей підхід допомагає збалансувати ризики та підвищити потенційний прибуток за різних ринкових умов. Серед варіантів диверсифікації — компанії з ключових секторів економіки, які є лідерами у своїх галузях:

1. Технологічний сектор

Apple (AAPL) та Microsoft (MSFT) — лідери ринку, які продовжують зростати завдяки інноваціям і високому попиту на цифрові продукти та послуги. Компанії цієї галузі часто показують високий потенціал зростання, особливо з виходом нових технологій та розширенню ринків.

2. Фінансовий сектор

JPMorgan Chase (JPM) — одна з найбільших фінансових установ у США. Фінансові компанії отримують вигоду від стабільної економіки та часто пропонують регулярні дивіденди, що додає стабільності інвестиційному портфелю. JPM активно організовує та бере участь у великій кількості фінансових угод, що дозволяє залишатися прибутковим навіть під час економічних спадів.

3. Охорона здоров'я

Johnson & Johnson (JNJ) — глобальна компанія в галузі охорони здоров’я, яка є стійкою до економічних коливань, адже попит на медичні послуги стабільно високий. Цей сектор забезпечує стабільність і добре працює навіть під час рецесії.

4. Енергетика

ExxonMobil (XOM) — один із найбільших світових виробників нафти й газу. Енергетичний сектор додає стабільності портфелю, оскільки енергоресурси є основою економіки, а попит на них зберігається у будь-яких випадках.

5. Споживчі товари

Procter & Gamble (PG) — компанія з виробництва повсякденних товарів. Незалежно від економічного стану ці послуги залишаються затребуваними, тому компанії цього сектору забезпечують стабільність доходів і підвищену дивідендну прибутковість.

Важливу роль відіграє індекс S&P 500, а точніше карта акцій, адже на ній можемо побачити важливість диверсифікації. Вона показує, як різні сектори ринку почувають себе у певний період. З її допомогою інвестори можуть легко побачити, які галузі зростають, а які втрачають, що допомагає збалансувати ризики та дохідність у портфелі.

Дохідність акцій індексу S&P 500 за поточний 2024 р.