Громадяни та бізнес збільшили інвестиції в ОВДП з початку року на понад 45 мільярдів

З початку 2024 року громадяни та представники бізнесу збільшили обсяг куплених ОВДП на 45,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Фізичні особи станом на 1 листопада збільшили обсяг портфелю ОВДП на 17,3 млрд грн — до 70,5 млрд грн. Юридичні особи збільшили обсяг куплених облігацій на 28,2 млрд грн — до 167,1 млрд грн.

Водночас територіальні громади з початку року зменшили обсяг портфелю ОВДП у 2,5 раза — з 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

Портфель ОВДП, який тримають нерезиденти, також з початку року скоротився на 20,3 млрд грн — до 23,3 млрд грн. А їх частка в структурі ОВДП зменшилася до 1,3%.

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Станом на початок листопада всього в обігу перебуває ОВДП на 1,76 трлн грн.

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