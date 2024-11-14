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14 листопада 2024, 16:04

Громадяни та бізнес збільшили інвестиції в ОВДП з початку року на понад 45 мільярдів

З початку 2024 року громадяни та представники бізнесу збільшили обсяг куплених ОВДП на 45,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З початку 2024 року громадяни та представники бізнесу збільшили обсяг куплених ОВДП на 45,5 млрд грн.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Фізичні особи станом на 1 листопада збільшили обсяг портфелю ОВДП на 17,3 млрд грн — до 70,5 млрд грн. Юридичні особи збільшили обсяг куплених облігацій на 28,2 млрд грн — до 167,1 млрд грн.

Водночас територіальні громади з початку року зменшили обсяг портфелю ОВДП у 2,5 раза — з 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

Портфель ОВДП, який тримають нерезиденти, також з початку року скоротився на 20,3 млрд грн — до 23,3 млрд грн. А їх частка в структурі ОВДП зменшилася до 1,3%.

Читайте також: Депозити, ОВДП та інвестпроекти: чи варто виходити з гривневих інструментів

Станом на початок листопада всього в обігу перебуває ОВДП на 1,76 трлн грн.

Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП

Вже за 21 день Ви навчитеся відбирати облігації, розраховувати прибутковість та податки, захищати себе від ризиків, а також створите портфель з різного типу облігацій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+24
bonv
bonv
14 листопада 2024, 17:35
#
Не заганяйте — не цікаво.
+
0
asdf2024
asdf2024
14 листопада 2024, 19:18
#
Лично я не знаком с такими гражданами.Все деньги уходят на «покрашення».
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