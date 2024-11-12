Укрпошта анонсувала нову поштову марку «Нове сторіччя Українського радіо» (фото)

Укрпошта анонсувала вихід нової поштової марки до століття з початку мовлення Українського радіо, яка отримала назву «Нове сторіччя Українського радіо». Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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Деталі

Дизайн випуску «Нове сторіччя Українського радіо» — Володимира Тарана.

Кількість марок в аркуші — 4.

Номінал кожної поштової марки — M.

Тираж — 280 000 поштових марок.

Вартість поштового набору — 154 грн.

Де придбати

Поштовий набір «Нове сторіччя Українського радіо», який складається з аркуша поштових марок і конверта «Перший день», можна передзамовити на Поштовому маркеті.

З 15 листопада поштовий набір можна буде придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

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«Українське радіо»

Уперше «Українське радіо» зазвучало 16 листопада 1924 року у Харкові. І воно працює безперервно досі.

До 2017 року «Українське радіо» було державним радіомовником, а з 2017-го входить до складу суспільного мовника — Національної суспільної телерадіокомпанії України («Суспільне мовлення»).

«Українське радіо» відоме, зокрема, масштабною щорічною акцією, яка об'єднує українців по всьому світу навколо української мови — Всеукраїнським радіодиктантом національної єдності, що відбувається з 2000 року.