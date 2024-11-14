OpenAI, Google і Anthropic натрапили на труднощі при створенні кращих моделей ШІ

Три лідери у сфері штучного інтелекту — OpenAI, Google та Anthropic — зіштовхнулися з труднощами у створенні нових великих мовних моделей. Основна проблема полягає в тому, щоб розробити модель, яка б суттєво перевищувала можливості попередньої. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела зсередини компаній.

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У вересні стартап OpenAI завершив початковий раунд навчання для нової масштабної моделі штучного інтелекту, яка, як він сподівався, значно перевершить попередні версії технології, що лежить в основі ChatGPT, і наблизиться до створення потужного штучного інтелекту, який перевершить людський мозок.

Але модель, відома всередині компанії як Orion, не досягла бажаних показників компанії, за словами двох людей, знайомих із цим питанням, які говорили на умовах анонімності.

Наприклад, станом на пізнє літо Orion зазнав невдачі, коли намагався відповісти на питання щодо кодування, яким він не був навчений.

Загалом Orion наразі не вважається таким великим кроком у порівнянні з існуючими моделями OpenAI, як GPT-4 від GPT-3.5, системи, яка спочатку використовувала флагманський чат-бот компанії.

Зменшення прибутків

OpenAI не єдиний, хто останнім часом натрапляє на камені спотикання. Після багатьох років стрімкого випуску все більш складних продуктів ШІ три провідні компанії штучного інтелекту зараз спостерігають зменшення прибутків від своїх зусиль зі створення нових моделей.

Майбутня ітерація програмного забезпечення Gemini компанії Alphabet Inc. Google не відповідає внутрішнім очікуванням, за словами трьох людей, які знайомі з цим питанням.

Тим часом компанія Anthropic помітила зрушення з графіку випуску своєї довгоочікуваної моделі Claude під назвою 3.5 Opus.

Виклики

Компанії стикаються з кількома викликами. Стає все важче знайти нові, невикористані джерела високоякісних даних навчання, створених людиною, які можна використовувати для створення більш просунутих систем ШІ.

Двоє людей сказали, що незадовільна продуктивність кодування Orion була частково пов’язана з відсутністю достатньої кількості даних для навчання.

Водночас навіть незначні покращення можуть виявитися недостатніми для виправдання величезних витрат, пов'язаних зі створенням і підтримкою нових моделей, або для відповідності очікуванням, які виникають, коли продукт позиціюється як значне оновлення.

Існує багато можливостей для покращення цих моделей. За словами одного джерела, OpenAI проводила Orion через багатомісячний процес, який часто називають постнавчанням.

Ця процедура, яка є звичайною перед тим, як компанія публічно випустить нове програмне забезпечення штучного інтелекту, включає відгуки людей для покращення відповідей і вдосконалення тону взаємодії моделі з користувачами.

Але Orion все ще не на тому рівні, якого OpenAI хотів би випустити для користувачів, і компанія навряд чи розгорне систему до початку наступного року, сказав один із людей.

Нагадаємо

Розробник OpenAI Шон Ралстон раніше заявив, що нова ШІ-модель потенційно перевершуватиме GPT-4 у 100 разів.