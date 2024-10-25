OpenAI запустить новітню ШІ-модель Orion. Вона краще за GPT-4 у 100 разів

OpenAI перебуває за крок від запуску нової ШІ-моделі під назвою Orion. Розробники планують почати використання продукту всередині компанії та серед партнерів у грудні 2024 року, пише The Verge.

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За наявною інформацією, цього разу творці чат-бота ChatGPT мають намір провести поступове розгортання великої мовної моделі (LLM). На початкових етапах Orion будуть використовувати співробітники OpenAI та фірми, які уклали угоду про співпрацю.

Одними з перших нову ШІ-модель побачать інженери корпорації Microsoft — важливого інвестора стартапу. Розгортання на базі хмарної платформи Azure має розпочатися вже в листопаді 2024 року. При цьому в самій компанії нібито досі не знають, як саме називатиметься нова LLM, стверджують у ЗМІ. Orion є лише позначенням проєкту на етапі його реалізації.

Розробник OpenAI Шон Ралстон раніше заявив, що нова ШІ-модель потенційно перевершуватиме GPT-4 у 100 разів.