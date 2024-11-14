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14 листопада 2024, 10:00

ARX запускає страхування воєнних ризиків з найбільшим в Україні покриттям 100 млн грн

З листопада 2024 року ARX забезпечить безпрецедентний об'єм страхового покриття майна від ризиків пошкодження внаслідок ракетних обстрілів, атак дронів усіх типів та їх уламків на суму до 100 млн грн (2,5 млн доларів США) за окремим об'єктом страхування. Це покриття може надаватись на всій території України за винятком регіонів, близьких до лінії фронту та кордону з рф, та створює виняткові умови безпеки для українських та міжнародних компаній.

Цей договір став справжнім проривом на міжнародному ринку перестрахування — U.S. International Development Finance Corporation («DFC») уклала договір перестрахування з ARX під час активної фази війни в Україні. Для ARX це є свідченням високої довіри до ринку та до надійності ARX, що першою в Україні впровадила страхування воєнних ризиків ще у 2023 році. Зважаючи специфіку дії цієї програми, процес прийняття об'єктів на страхування, буде селективним і зваженим. Домовленості були досягнуті завдяки активній підтримці міжнародного брокера Aon.

Максим Межебицький, перший заступник голови Правління ARX: «Ми також впевнені, що історичне рішення DFC стане сигналом для міжнародного ринку перестрахування та призведе до залучення у перестрахування воєнних ризиків з України в тому числі і комерційних міжнародних перестраховиків».

Голова Інвестиційного комітету DFC Агнес Дашевич зазначила: «У співпраці з приватним сектором DFC будує упевненість інвесторів там, де в цьому є найбільша потреба, а також мобілізує капітал, необхідний для посилення економіки України — в сьогоднішні часи та на майбутнє. Страхування від політичних ризиків DFC надасть вагому підтримку українському народові та економіці країни, заради чого ми й далі працюватимемо на створення яскравого та більш забезпеченого майбутнього для країни».

Наявність такого страхування дозволить українському та міжнародному бізнесу почуватись більш впевнено у продовженні чи відновленні своєї діяльності.

Про компанію ARX:

ARX є провідним страховиком в Україні та частиною міжнародної групи Fairfax Financial Holdings, що репрезентує світовий досвід і найвищі стандарти якості у сфері страхування. Співпраця з DFC та брокером Aon ще раз підкреслює статус ARX як інноваційного лідера, що безкомпромісно прагне надавати надійний захист своїм клієнтам навіть у найскладніші часи.

Про DFC:

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) є урядовою установою США. DFC є партнером приватного сектору для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими сьогодні стикаються країни, що розвиваються. Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги. Інвестиції DFC відповідають високим стандартам і поважають довкілля, права людини та права працівників (www.dfc.gov).

Джерело: Мінфін
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