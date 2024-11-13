Кабмін змінив умови отримання виплати допомоги сім’ям зниклих безвісти військових

Кабінет Міністрів змінив порядок виплат одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, яких згодом оголосили померлими. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Сім'ї військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення.

Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві.

«Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення», — йдеться у повідомленні.

Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць.

Виплата допомоги особам з інвалідністю

Також Кабмін запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю першої групи. Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя.