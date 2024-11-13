General Motors відкликає майже пів мільйона автомобілів

General Motors відкличе 461 839 автомобілів через проблеми з трансмісією. Про це повідомляє Reuters.

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Під відкликання підпадають, зокрема, деякі автомобілі Chevrolet Silverado, GMC Sierra та Cadillac Escalade 2020−2022 років випуску.

В повідомленні стверджують, що на цих автомобілях може вийти з ладу клапан управління трансмісією, що призведе до блокування задніх коліс.