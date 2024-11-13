Головний ризик для S&P 500 — реакція Китаю на торговельну війну Трампа

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Ризик торговельної війни

Хоча перемога Трампа відкриває фондовому ринку потенційно великі можливості для зростання за рахунок зниження податків і дерегулювання, одночасно Уолл-стріт стає більш вразливою перед іншими ризиками.

На думку головного ринкового економіста Capital Economics Джона Хіггінса, найбільший ризик для S&P 500 становить Китай, зокрема його потенційна реакція на чергову торгову війну з Трампом.

«Можливо, найбільшим ризиком для S&P 500, враховуючи, що бульбашка в індексі роздулася за рахунок ажіотажу навколо штучного інтелекту, стане реакція Китаю у відповідь на діяльність американських великих технологічних компаній на його території», — написав Хіггінс у своїй записці в понеділок.

Трамп

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп запропонував запровадити 60%-ві тарифи на всі товари, що імпортуються з Китаю, що стало б різкою ескалацією порівняно з 25%-ми митами, які він запровадив на певний список товарів під час свого першого президентського терміну.

Якщо запропоновані Трампом 60% тарифи проти Китаю будуть введені в дію і країна відповість агресивними заходами, це, ймовірно, чинитиме тиск на деякі з найважливіших американських компаній, таких як Apple і Tesla, які виробляють і продають свою продукцію в цій країні.

Китай може зробити все, що завгодно: від обмеження продажу товарів американських компаній у своїй країні до порушення виробничої діяльності американських компаній.

Але Хіггінс вважає, що такий результат малоймовірний, оскільки ескалація торгової війни вдарить по економіці Китаю, яка й без того зазнає труднощів.