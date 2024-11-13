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13 листопада 2024, 13:43

Головний ризик для S&P 500 — реакція Китаю на торговельну війну Трампа

Після перемоги Дональда Трампа на американських виборах фондовий ринок США стрімко зріс, досягнувши нових рекордних максимумів, пише Business Insider.

Після перемоги Дональда Трампа на американських виборах фондовий ринок США стрімко зріс, досягнувши нових рекордних максимумів, пише Business Insider.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниРизик торговельної війниХоча перемога Трампа відкриває фондовому ринку потенційно великі можливості для зростання за рахунок зниження податків і дерегулювання, одночасно Уолл-стріт стає більш вразливою перед іншими ризиками.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Ризик торговельної війни

Хоча перемога Трампа відкриває фондовому ринку потенційно великі можливості для зростання за рахунок зниження податків і дерегулювання, одночасно Уолл-стріт стає більш вразливою перед іншими ризиками.

На думку головного ринкового економіста Capital Economics Джона Хіггінса, найбільший ризик для S&P 500 становить Китай, зокрема його потенційна реакція на чергову торгову війну з Трампом.

«Можливо, найбільшим ризиком для S&P 500, враховуючи, що бульбашка в індексі роздулася за рахунок ажіотажу навколо штучного інтелекту, стане реакція Китаю у відповідь на діяльність американських великих технологічних компаній на його території», — написав Хіггінс у своїй записці в понеділок.

Трамп

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп запропонував запровадити 60%-ві тарифи на всі товари, що імпортуються з Китаю, що стало б різкою ескалацією порівняно з 25%-ми митами, які він запровадив на певний список товарів під час свого першого президентського терміну.

Якщо запропоновані Трампом 60% тарифи проти Китаю будуть введені в дію і країна відповість агресивними заходами, це, ймовірно, чинитиме тиск на деякі з найважливіших американських компаній, таких як Apple і Tesla, які виробляють і продають свою продукцію в цій країні.

Китай може зробити все, що завгодно: від обмеження продажу товарів американських компаній у своїй країні до порушення виробничої діяльності американських компаній.

Але Хіггінс вважає, що такий результат малоймовірний, оскільки ескалація торгової війни вдарить по економіці Китаю, яка й без того зазнає труднощів.

Джерело: Мінфін
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