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13 листопада 2024, 12:49

Вартість біткоїнів Tesla перевищила $1 млрд та «мертві» NFT 2024 року: що нового на крипторинку

Головне на ринку крпитовалют.

Головне на ринку крпитовалют.
Фото: pixabay.com

Приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF склав близько $817 млн, в Ethereum-ETF — майже $136 млн

12 листопада 2024 року чистий добовий приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF становив $817,54 млн. Про це свідчать дані SoSo Value.

Позитивна тенденція в секторі триває п’ять торгових днів поспіль, за цей період в продукти на базі першої криптовалюти надійшло понад $4,22 млрд.

За даними платформи, 12 листопада приплив коштів отримали чотири біткоїн-фонди:

  • IBIT — $778,27 млн;
  • FBTC — $37,20 млн;
  • BTC — $15,08 млн;
  • HODL — $10,13 млн.

Два продукти отримали відтік, у решті ETF рух капіталу не виявили.

У секторі Ethereum-ETF зафіксували приплив капіталу на $135,92 млн, кошти отримали п‘ять продуктів:

  • ETHA — $131,45 млн;
  • ETHW — $16,98 млн;
  • ETH — $12,78 млн;
  • ETHV — $6,02 млн;
  • CETH — $1,97 млн.

Інвестиційний фонд від Grayscale зіткнувся з відтоком на $33,21 млн, у решти ETF рух капіталу не спостерігався.

Майже всі NFT, які були випущені у 2024 році — «мертві»

98% випущених у 2024 році NFT «мертві». Про це свідчать дані спільного звіту NFTEvening та Storible.

Аналітики зазначили, що торгова активність на NFT-ринку практично відсутня з вересня 2024 року.

Проте експерти також заявили, що в середньому, щомісяця протягом 2024 року створюється 3635 NFT-колекцій. За їхніми словами, це свідчить про те, що розробники, як і раніше, прагнуть запускати проєкти, проте пропозиція значно перевищила попит, «унаслідок чого багато проєктів змушені боротися за увагу і покупців».

«Відсоток виживання нових проєктів низький, що свідчить про те, що більшість NFT ледве зберігають свою актуальність незабаром після запуску», — йдеться в документі.

Також у звіті сказано, що 64% NFT, які створили у 2024 році, мінтили менше ніж 10 разів.

Однією з найбільш тривожних тенденцій 2024 року аналітики назвали швидке зниження вартості NFT після запуску. У 98% випадків ціна токена падає щонайменше на 50% у перші три дні.

У звіті також зазначається, що у 2024 році тільки 0,2% всіх випущених NFT принесли інвесторам прибуток. Навіть серед NFT, які все ще активно торгуються, тільки 11,9% виявилися прибутковими.

Вартість біткоїнів Tesla перевищила $1 мільярд

артість цифрового золота на балансі Tesla перевищила $1 млрд унаслідок зростання його ціни. Компанія утримує 11 509 BTC. Про це свідчать дані Arkham.

Згідно з BitcoinTreasuries, виробник електромобілів є четвертим за величиною резервів корпоративним власником першої криптовалюти. Згідно з даними сервісу, компанія володіє 9720 BTC.

Найбільший власник біткоїнів серед публічних компаній — MicroStrategy, яка утримує 279 420 BTC, придбаних за $11,9 млрд за середнім курсом $42 692. На момент написання новини активи оцінюються в $24,47 млрд. Нереалізований прибуток перевищив $10 млрд.

Квартальний прибуток MicroStrategy від утримання цифрового золота склав 7,3%, а з початку року — 26,4%.

Сенаторка США заявила про можливість створення біткоїн-резерву за 100 днів

Сенаторка Синтія Ламміс заявила, що законопроєкт про створення федерального біткоїн-резерву можуть прийняти протягом перших 100 днів президентства Дональда Трампа.

«Я вірю, що ми зможемо зробити це за двопартійної підтримки протягом перших 100 днів, якщо матимемо підтримку народу. Це змінить правила гри для платоспроможності нашої нації. Давайте поставимо Америку на міцну фінансову основу і приймемо Закон про біткоїн!» — написала вона.

Ламміс відповіла на допис CEO Bitcoin Magazine Девіда Бейлі, який заявив, що список політичних рішень для криптоіндустрії довгий і нагальний, проте «стратегічний біткоїн-резерв — це найбільш нагальна і трансформаційна політика на порядку денному президента Трампа».

У липні 2024 року сенаторка представила законопроєкт BITCOIN Act of 2024, який передбачає створення федерального біткоїн-резерву в розмірі 1 млн BTC протягом п’яти років.

Ініціатива передбачає купівлю Федеральною резервною системою США до 200 000 BTC на рік протягом п’ятирічного терміну. Продати криптоактиви можна буде тільки через 20 років з єдиною метою — погашення держборгу, зазначено в законопроєкті.

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Джерело: Мінфін
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