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12 листопада 2024, 18:04

У росії нарахували понад $7 мільярдів збитків внаслідок боїв у Курській області

Витрати на відновлення Курської області внаслідок операції Збройних сил України можуть перевищити 700 млрд рублів ($7,1 млрд). Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смирнов під час оперативної наради, передає The Moscow Times.

Витрати на відновлення Курської області внаслідок операції Збройних сил України можуть перевищити 700 млрд рублів ($7,1 млрд).

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«Де йшли бойові дії або була інтенсивна робота артилерії, безпілотної авіації, ми говоримо про те, що там нам потрібно 118 млрд. З перших днів ми прораховуємо, загальні витрати на відновлення Курської області - понад 700 млрд», — заявив Смирнов.

За його словами, оцінка враховує збитки, завдані підприємствам, агропромисловому комплексу, соціальним установам, комунальній інфраструктурі та іншим об'єктам.

У вересні Смирнов оцінював втрати від бойових дій на території Курської області у «десятки мільярдів рублів».

Для порівняння: на 2024 рік бюджет Курської області був запланований з видатками у розмірі 88,7 млрд рублів та доходами на суму 83,2 млрд. Дефіцит бюджету становив 5,5 млрд рублів ($56 млн).

Під час планування бюджету на 2025 рік влада регіону оцінювала очікуваний обсяг видатків у 79,2 млрд рублів, проте 7 листопада спікер Курської облдуми Юрій Амєрєв звернувся до федеральної влади у Москві з проханням про додаткову фінансову допомогу у розмірі 24,9 млрд рублів на наступний рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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82845392
82845392
12 листопада 2024, 19:05
#
Ворье потирает руки и готовится пилораму завести :)
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