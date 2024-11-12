Попит на IPO United International у Саудівській Аравії перевищив пропозицію у 132 рази

Попит інвесторів на первинне розміщення акцій фінансової компанії United International Holding у Саудівській Аравії перевищив пропозицію у 132 рази, пише Bloomberg із посиланням на повідомлення компанії.

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Деталі

Інвестори подали заявки на 131 млрд ріалів ($34,8 млрд), тоді як обсяг IPO United International Holding в Ер-Ріяді складає 990 млн ріалів ($263,54 млн). United Electronics Co. (Extra), материнська компанія, продає 7,5 млн акцій — 30% від акціонерного капіталу.

Ціновий діапазон IPO становив від 120 до 132 ріалів ($32−35,1), в результаті розміщення пройшло по верхньому кордоні. Це має на увазі капіталізацію United International Holding на рівні 3,3 млрд ріалів ($878,4 млн), зазначає Bloomberg.

Оман стає новим центром IPO на Близькому Сході.

Книга заявок була відкрита наприкінці жовтня, весь обсяг IPO було покрито протягом кількох хвилин, зазначало агентство.

IPO United International Holding стало найновішим прикладом високого попиту на розміщення акцій у Саудівській Аравії, пише Bloomberg.

У травні попит на IPO групи лікарень Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital обсягом $763,4 млн перевищив пропозицію у 119 разів. У червні книга заявок фінтеху Rasan Information Technology була переписана в 129 разів при продажі акцій на $224 млн.

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