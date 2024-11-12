Приплив коштів у глобальні ETF досягнув максимуму у $1,4 трлн

Чистий приплив коштів до глобальних біржових інвестиційних фондів (ETF) за десять місяців 2024 року склав $1,4 трлн, пише Financial Times з посиланням на дані BlackRock. Це більше, ніж рекордний показник за повний рік, зафіксований 2021 року — тоді він був на рівні $1,33 трлн.

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Інтерес до ETF

За даними BlackRock, цього року особливий інтерес відмічено у категорії ETF з паперами з фіксованим доходом.

Чистий приплив коштів у цьому сегменті склав $376 млрд, що вище за попередній рекорд у $331 млрд у 2023 році. Аналітик Карим Чедід з BlackRock пояснює таку тенденцію бажанням інвесторів отримати вигоду від високих ставок за облігаціями, поки вони ще доступні, з урахуванням тренду на пом'якшення грошово-кредитної політики у більшості великих економік світу.

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Крім того, істотна частка коштів стабільно спрямовується до ETF фондового ринку — $927 млрд за десять місяців 2024 року. Тут у лідерах американські фонди акцій, які залучили $75,5 млрд лише за один жовтень.

Прогноз BleckRock

До кінця року показник чистого припливу коштів у ETF напевно зросте, прогнозують у BleckRock. Так, лише за 6 листопада, після виборів президента США, лише американські біржові фонди залучили $22,2 млрд, за даними State Street Global Advisors.

Це вище за попередній рекорд у $4,9 млрд, встановлений після дня виборів американського глави у 2020 році.