Apple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 листопада 2024, 14:52

Apple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні

Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності відмовила Apple Inc в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні. Про це пише dev.ua.

Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності відмовила Apple Inc в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У грудні 2021 року американська компанія Apple Inc вже отримала відмову у реєстрації торговельної марки «ЯБЛОКО» на підставі того, що цей знак зареєстрований на ім'я ТОВ «Кримфрукт» у 2006 році, а пізніше у 2011 році на ім'я Гавриш Тетяни Володимирівни, говориться у рішенні НОІВ від 25 вересня 2024 року.

Але компанія не погодилась з рішенням 2021 року та подала апеляцію, вважаючи, що словесна торговельна марка «APPLE», логотип у вигляді яблука та заявлене позначення «Яблоко», асоціюються з їхньою компанією, і, як наслідок, вони тісно пов’язані з широким спектром товарів та послуг, включаючи технологічні продукти та послуги з розповсюдження товарів.

Також апелянт зазначив, що «Кримфрукт» та Тетяна Гавриш не здійснюють господарську діяльність, тому не буде плутанини та перетину марок, особливо, якщо взяти до уваги популярність знаку Apple Inc.

При проведенні порівняльного аналізу протиставлених торговельних марок, включаючи фонетичну, смислову та графічну схожість, а також послуги, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення позову компанії Apple Inc.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+55
vipost
vipost
12 листопада 2024, 15:33
#
Нехай реєструють «Яблуко»
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
12 листопада 2024, 16:24
#
Якщо більш точніше — «надгризок» хай реєструють
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає huliolopez и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами