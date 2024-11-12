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12 листопада 2024, 12:55

НБУ анулював ліцензію фінансовій компанії

Національний банк анулював ТОВ «Фінансова компанія «Іноваційна фінансова компанія» ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та надання фінансових кредитів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк анулював ТОВ «Фінансова компанія «Іноваційна фінансова компанія» ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та надання фінансових кредитів.
Фото: НБУ

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Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до НБУ звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік, ураховуючи те, що установлений термін його подання вже настав (до 1 червня 2024 року). Порушення не було усунуте.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 листопада 2024 року. Воно набирає чинності з 12 листопада 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2024 року Нацбанк застосував заходи впливу до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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RobinG
RobinG
12 листопада 2024, 16:10
#
Нічого страшного, власники відкрили вже нову компанію.
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