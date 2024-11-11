НБУ у жовтні оштрафував два банки та 18 небанківських фінустанов

У жовтні 2024 року Національний банк застосував заходи впливу до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила пресслужба НБУ.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто тримав штраф

До АТ «Комінбанк» застосовано обмеження на здійснення окремих видів операцій.

Зазначається, що банк неналежно виконував обов’язок застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, не здійснював належної перевірки нових та існуючих клієнтів, а також несвоєчасно і не в повному обсязі надавав НБУ інформацію та документи з питань фінмоніторингу.

На ПАТ «МТБ Банк» накладено штраф у 200 тис. грн за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань фінмоніторингу, а також недостатність внутрішніх процедур для ефективного управління ризиками.

За низку порушень у сфері фінмоніторингу, зокрема, під час роботи з клієнтами із числа політично значущих осіб та членів їхніх сімей, на 799 тис. грн оштрафовано ТОВ «СОС Кредит».

На ФК «Мустанг Фінанс» накладено штраф у розмірі 391 тис. грн — зокрема, за порушення вимог щодо надання НБУ достовірної інформації та/або документів (висновків, рішень тощо) у сфері фінмоніторингу, порушення під час подання статистичної звітності.

Ще сім небанківських фінустанов оштрафовані на 51 тис. грн кожна за неподання чи несвоєчасне подання звітності з питань фінмоніторингу. Низка компаній отримали письмові застереження.