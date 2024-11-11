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11 листопада 2024, 10:00

НБУ у жовтні оштрафував два банки та 18 небанківських фінустанов

У жовтні 2024 року Національний банк застосував заходи впливу до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила пресслужба НБУ.

У жовтні 2024 року Національний банк застосував заходи впливу до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Хто тримав штраф

До АТ «Комінбанк» застосовано обмеження на здійснення окремих видів операцій.

Зазначається, що банк неналежно виконував обов’язок застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, не здійснював належної перевірки нових та існуючих клієнтів, а також несвоєчасно і не в повному обсязі надавав НБУ інформацію та документи з питань фінмоніторингу.

На ПАТ «МТБ Банк» накладено штраф у 200 тис. грн за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань фінмоніторингу, а також недостатність внутрішніх процедур для ефективного управління ризиками.

За низку порушень у сфері фінмоніторингу, зокрема, під час роботи з клієнтами із числа політично значущих осіб та членів їхніх сімей, на 799 тис. грн оштрафовано ТОВ «СОС Кредит».

На ФК «Мустанг Фінанс» накладено штраф у розмірі 391 тис. грн — зокрема, за порушення вимог щодо надання НБУ достовірної інформації та/або документів (висновків, рішень тощо) у сфері фінмоніторингу, порушення під час подання статистичної звітності.

Ще сім небанківських фінустанов оштрафовані на 51 тис. грн кожна за неподання чи несвоєчасне подання звітності з питань фінмоніторингу. Низка компаній отримали письмові застереження.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
11 листопада 2024, 10:41
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«У жовтні 2024 року Національний банк застосував заходи впливу до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила пресслужба НБУ.»

*** , ну це взагалі золота жила)) Скоро будемо звітувати де і на які кошти хліб поїсти купили, бо твої 100 гривень могли бути отримані в результаті торгівлі кокаїном)))

Таке враження, що основна діяльність тоталітарної держави — це стягнення штрафів і створення нових заборон, для «покращення» життя українців)))

СЛАВА ПОТУЖНОМУ КИМ ЧЕН ЗЕ! УРА!
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