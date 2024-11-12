Жовтнева інфляція перевищила прогнози НБУ

Споживча інфляція в Україні у жовтні пришвидшилася до 9,7% з 8,6% у вересні. Про це повідомляє Національний банк України з посиланням на дані Держстату.

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Причини

Однією з основних причин стало стрімкіше зростання цін на продовольчу продукцію внаслідок суттєвішого, ніж очікувалося, впливу несприятливих погодних умов на сільгоспкультури та відтак меншої пропозиції продуктів харчування.

Також швидше, ніж очікувалися, зростали й адміністративно-регульовані ціни та ціни на паливо, хоча подорожчання палива і сповільнилося.

Базова інфляція в жовтні зросла до 8,3% з 7,3% у вересні.

Відповідна динаміка зумовлювалася насамперед швидшим подорожчанням оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості продовольчої сировини, а також подальшим зростанням витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці.

Прогнози

У Нацбанку зауважили, що найближчими місяцями інфляційний тиск зберігатиметься через:

меншу, ніж торік, пропозицію окремих продуктів харчування;

розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків;

подальше зростання заробітних плат;

дефіцит електроенергії під час опалювального сезону.

Зниження інфляції, за прогнозом Нацбанку, розпочнеться вже навесні наступного року. До кінця 2025 року вона сповільниться до 6,5% і надалі прямуватиме до цілі НБУ 5%.