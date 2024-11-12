Шуляк: Повна виплата компенсацій за зруйноване житло в Україні займе понад 1500 років

У законопроєкті про державний бюджет на 2025, поданому на друге читання, передбачено 4 млрд грн на реалізацію програми «єВідновлення». При такому фінансуванні для повної компенсації знадобиться 1575 років. Про це в телеграм-каналі написала голова профільного парламентського комітету В Р Олена Шуляк.

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На що розподілять кошти

3 млрд грн підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло.

1 млрд грн буде виділено на компенсації за пошкоджене майно.

«Так, це менше, ніж я передбачала у своїй правці, і значно менше за реальні потреби програми», — написала вона.

Скільки виплачено компенсацій

Всього з часу старту програми єВідновлення (травень 2023 року) українцям виплатили компенсації на загальну суму 15,9 млрд грн. Зокрема:

7 млрд грн спрямовано на компенсації за пошкоджене житло.

8,9 млрд грн становили використані житлові сертифікати.

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«Щодо реальної картина збитків, то за даними Світового банку, прямі збитки, завдані Україні з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року склали $152 млрд. Це включає не лише житловий фонд, але навіть без врахування 2024 року, потреба у відновленні за прямими збитками, та за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень», — написала вона.

1575 років на компенсацію

«При нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років. Що як наповнювати озеро чайною ложкою…», — підсумувала Шуляк.