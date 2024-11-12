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12 листопада 2024, 11:10

Шуляк: Повна виплата компенсацій за зруйноване житло в Україні займе понад 1500 років

У законопроєкті про державний бюджет на 2025, поданому на друге читання, передбачено 4 млрд грн на реалізацію програми «єВідновлення». При такому фінансуванні для повної компенсації знадобиться 1575 років. Про це в телеграм-каналі написала голова профільного парламентського комітету В Р Олена Шуляк.

У законопроєкті про державний бюджет на 2025, поданому на друге читання, передбачено 4 млрд грн на реалізацію програми «єВідновлення».

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На що розподілять кошти

  • 3 млрд грн підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло.
  • 1 млрд грн буде виділено на компенсації за пошкоджене майно.

«Так, це менше, ніж я передбачала у своїй правці, і значно менше за реальні потреби програми», — написала вона.

Скільки виплачено компенсацій

Всього з часу старту програми єВідновлення (травень 2023 року) українцям виплатили компенсації на загальну суму 15,9 млрд грн. Зокрема:

  • 7 млрд грн спрямовано на компенсації за пошкоджене житло.
  • 8,9 млрд грн становили використані житлові сертифікати.

Читайте: Грошей на «єВідновлення» у проєкті бюджету-2025 немає: чи є шанс продовжити виплати

«Щодо реальної картина збитків, то за даними Світового банку, прямі збитки, завдані Україні з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року склали $152 млрд. Це включає не лише житловий фонд, але навіть без врахування 2024 року, потреба у відновленні за прямими збитками, та за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень», — написала вона.

1575 років на компенсацію

«При нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років. Що як наповнювати озеро чайною ложкою…», — підсумувала Шуляк.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
12 листопада 2024, 11:25
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Лучше прокурорам и депутатам эти деньги отдать)))))
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