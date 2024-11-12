Російську платіжну систему «Мір» підключили до іранської Shetab

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Що відомо

Офіційна церемонія підключення пройшла в Тегерані, на ній були присутніми голова ЦБ ісламської республіки Мохаммад Реза Фарзін, а також менеджери кількох іранських банків.

Перший етап інтеграції дозволить власникам карток національної платіжної системи Ірану Shetab використовувати їх у банкоматах російських банків.

Другий етап дасть російським туристам можливість використати карти «Мір» в Ірані.

Після завершення третього етапу громадяни Ірану зможуть оплачувати покупки та послуги картками Shetab на території росії.

Нагадаємо

Про плани об'єднати платіжні системи росії та Ірану у травні 2022 року заявляв віцепрем'єр росії Олександр Новак. Країни також обговорювали поєднання національних систем передачі фінансових сполучень.