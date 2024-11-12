Курс на 12 листопада: НБУ залишив гривню без змін

Національний банк України встановив на 12 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2981 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

Нацбанк на 12 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,99 грн (на 11 листопада курс було встановлено на рівні 44,48 грн). Європейська валюта подешевшала на 49 копійок.

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