Національний банк України встановив на 11 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2982 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.
11 листопада 2024, 8:00
Курс на 11 листопада: НБУ зміцнив гривню на шість копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 11 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,48 грн (на 8 листопада курс був встановлений на рівні 44,56 грн). Європейська валюта подешевшала на 8 копійок.
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Джерело: Мінфін
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