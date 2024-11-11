Курс на 11 листопада: НБУ зміцнив гривню на шість копійок

Національний банк України встановив на 11 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2982 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 11 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,48 грн (на 8 листопада курс був встановлений на рівні 44,56 грн). Європейська валюта подешевшала на 8 копійок.

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