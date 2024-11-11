Акції Tesla продовжують відігравати альянс Маска та Трампа

Акції Tesla підскочили більш ніж на 7% на премаркеті у понеділок, продовживши агресивне ралі на очікуваннях, що автовиробник виграє від підтримки Маском обраного президента Трампа. Про це пише Yahoo Finance.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Ціна акцій

У п'ятницю папери компанії закрилися із підвищенням більш ніж на 8%.

Очікується, що за ціною $344,50 вартість Tesla збільшиться більш ніж на $74 млрд, якщо після відкриття торгів динаміка збережеться. З моменту оголошення про перемогу Трампа на виборах минулої середи акції компанії підскочили майже на 28%, вперше за два роки перевищивши ринкову вартість 1 трлн доларів.

Маск та Трамп

Маск підтримував Трампа протягом кількох місяців, сподіваючись, що його тісні зв'язки з обраним президентом дозволять його компаніям отримати вигоду при новій адміністрації, зазначають аналітики.

У вересні Трамп заявив, що створить урядову комісію з ефективності на чолі з Маском, щоб скоротити федеральні витрати.

Потенційний вплив Маска на уряд може бути значним для інших підприємств, таких як широкосмугова система Starlink, завдяки його ролі великого підрядника Міністерства оборони США.