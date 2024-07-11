Світлана Рекрут залишає Фонд гарантування вкладів фізосіб. У інтерв'ю на посаді директорки-розпорядниці фонду вона розповіла Forbes про причини такого рішення.
11 липня 2024, 10:50
Голова Фонду гарантування вкладів йде з посади — Forbes
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Що відомо
Останні 10 років Світлана Рекрут працює у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), пʼять із них — на посаді його очільниці. 17 липня — її останній день на цій роботі.
П’ятирічний термін її повноважень завершується. Продовжувати співпрацю з фондом ще на п’ять років вона не хоче.
Джерело: Мінфін
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