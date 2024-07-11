Голова Фонду гарантування вкладів йде з посади — Forbes

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Що відомо

Останні 10 років Світлана Рекрут працює у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), пʼять із них — на посаді його очільниці. 17 липня — її останній день на цій роботі.



П’ятирічний термін її повноважень завершується. Продовжувати співпрацю з фондом ще на п’ять років вона не хоче.