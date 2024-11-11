Укренерго скасує найближчим часом превентивні відключення

Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими і найближчим часом будуть скасовані. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

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Вранці, 11 листопада, Укренерго в областях України ввело екстрені відключення світла. Графіки відключень застосували у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу.

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Як зазначено у повідомленні компанії, споживання відповідає сезонним показникам. 11 листопада, станом на 6:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня — у п’ятницю, 8 листопада.

Вчора, 10 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% більшим, ніж попередньої неділі — 3 листопада.

«Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години», — зазначили в компанії.