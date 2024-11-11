Гендиректор Binance Тен анонсував початок «золотого століття» криптовалют

Гендиректор біржі криптовалют Binance Річард Тен упевнений, що з перемогою Дональда Трампа на виборах президента США для цифрових активів «почалося золоте століття». Відповідну заяву Тен зробив у коментарі Financial Times (FT).

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Деталі

Керівники криптоплатформ та бірж очікують радикальної зміни політики у Вашингтоні, вітаючи кінець адміністрації демократів, яка була налаштована вороже до криптовалют.

Успіх Трампа ознаменував собою «велику перемогу для криптовалюти», яка призведе до притоку нових підприємств та інвесторів у США, відкритих для цифрових валют, сказав Тен.

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Рекорд біткоїна

10 листопада вартість криптовалюти біткоїн (BTC) вперше перевищила $80 000. Вартість криптовалюти зростає на тлі перемоги Трампа на президентських виборах у США — під час виборчої кампанії він висловлювався на підтримку біткоїна та криптоіндустрії загалом, пообіцявши сприяти її розвитку.

Раніше експерти Hashkey Capital говорили, що ймовірність початку «сезону альткоїнів (будь-яка криптовалюта або токен, крім біткоїна, — BTC) значно зросте, якщо біткоїн досягне позначки $80 000.