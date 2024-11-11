Ціни на діаманти оновили багаторічні мінімуми

Ціни на діаманти на світовому ринку досягли багаторічних мінімумів, випливає з даних американської компанії Rapaport (володіє найбільшим у США майданчиком з торгівлі діамантами).

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння цін

Індекс цін для каміння масою 1 карат на 1 листопада впав на 22% до тієї ж дати 2023 р. та на 23% — з початку року і становив 4,62 пункти.

Зниження цін торкнулося також і дрібніших діамантів.

Індекс цін на діаманти масою 0,5 карата скоротився на 14 та 17% відповідно до 1,64.

Читайте: Що відбувається із золотом і чи варто інвестувати в актив — порада експерта

Нагадаємо

Підприємства, котрі займаються видобутком алмазів, переживають складні часи, ціни на алмази знижуються протягом двох років. З максимальних значень початку 2022 року індекс цін на алмази знизився на 38%

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.