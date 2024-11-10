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10 листопада 2024, 15:02

Топ найпопулярніших смартфонів у світі у третьому кварталі 2024 року

iPhone 15 від Apple став найбільш продаваним смартфоном у світі у третьому кварталі 2024 року. Друге і третє місце також зайняли продукти «яблучної» компанії — iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro відповідно. Про це свідчать дані звіту Counterpoint Research.

iPhone 15 від Apple став найбільш продаваним смартфоном у світі у третьому кварталі 2024 року.
Фото: apple.com

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Головний конкурент Apple, Samsung, зберіг найбільшу кількість своїх гаджетів у світовому рейтингу найбільш продаваних смартфонів. У топ-10 у нього 5 телефонів, далі йдуть Apple з чотирма айфонами і Xiaomi з одним смартфоном Redmi 13C 4G.

Варто зазначити, що більшість смартфонів Samsung у рейтингу — це бюджетні моделі серії Galaxy A. Флагман Galaxy S24 посів десяте місце, а Galaxy S24 Ultra взагалі не потрапив до списку. При цьому вперше з 2018 року, у третьому кварталі в топ-10 увійшла модель серії Galaxy S.

Десять найпопулярніших моделей захопили 19% світового ринку продажів смартфонів у третьому кварталі 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
10 листопада 2024, 18:13
#
Bonv, а насправді Самсунг то не рулить:))
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