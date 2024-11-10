iPhone 15 від Apple став найбільш продаваним смартфоном у світі у третьому кварталі 2024 року. Друге і третє місце також зайняли продукти «яблучної» компанії — iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro відповідно. Про це свідчать дані звіту Counterpoint Research.
10 листопада 2024, 15:02
Топ найпопулярніших смартфонів у світі у третьому кварталі 2024 року
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Головний конкурент Apple, Samsung, зберіг найбільшу кількість своїх гаджетів у світовому рейтингу найбільш продаваних смартфонів. У топ-10 у нього 5 телефонів, далі йдуть Apple з чотирма айфонами і Xiaomi з одним смартфоном Redmi 13C 4G.
Варто зазначити, що більшість смартфонів Samsung у рейтингу — це бюджетні моделі серії Galaxy A. Флагман Galaxy S24 посів десяте місце, а Galaxy S24 Ultra взагалі не потрапив до списку. При цьому вперше з 2018 року, у третьому кварталі в топ-10 увійшла модель серії Galaxy S.
Десять найпопулярніших моделей захопили 19% світового ринку продажів смартфонів у третьому кварталі 2024 року.
Джерело: Мінфін
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