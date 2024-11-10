НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку до $735 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 4 по 8 листопада, купив на міжбанківському валютному ринку $4 млн і продав $739,48 млн. Чистий продаж валюти становив $735,48 млн проти $695,60 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.