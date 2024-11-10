Національний банк протягом тижня, з 4 по 8 листопада, купив на міжбанківському валютному ринку $4 млн і продав $739,48 млн. Чистий продаж валюти становив $735,48 млн проти $695,60 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
10 листопада 2024, 11:10
НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку до $735 мільйонів
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $39,88 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $125,22 млн;
- продав $27 812,11 млн;
- чистий продаж валюти становив $27 686,89 млн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Сын Трампа заявил, что Зеленский «потеряет свое пособие», когда его отец станет президентом.
В сторис на Инстаграм он опубликовал черно-белый мем, где на украинского президента сыпятся доллары и подписал: «У тебя осталось 38 дней до потери пособия».