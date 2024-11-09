Хакери атакували енергокомпанію та вимагали французьких багетів

Французький промисловий гігант Schneider Electric зіштовхнувся із черговою кібератакою. Це вже третя атака протягом останніх двох років, повідомляє Decrypt.

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Група «Hellcat» вкрала 40 ГБ конфіденційних даних про клієнтів та операції компанії з однієї з внутрішніх платформ Schneider Electric щодо відстежування проєктів. Група погрожувала оприлюднити ці дані, якщо її вимоги не будуть виконані.

Вимога, яку виставили хакери, — оплата французькими багетами на суму $125 тис. Щоправда, невдовзі цю екстравагантну валюту вони змінили на оплату в Monero.

Monero — це орієнтована на конфіденційність монета, розроблена для того, щоб утруднити відстеження транзакцій у ланцюжку. Це популярна монета серед кіберзлочинців, хоча має і законні застосування.

За словами дослідника Picus Security Хусейна Кана Юсела, запит на виплату в багетах — це маркетингова тактика, яка дасть можливість новачкам виділитися на ринку програм-вимагачів, що потенційно дозволить їм ефективніше продавати свої послуги у майбутньому.

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Це вторгнення стало третім витоком даних, від якого постраждала Schneider Electric. У лютому минулого року вірус-здирник Cactus вже скомпрометував її підрозділ Sustainability Business, а в червні 2023 року компанія стала жертвою команди CL0P під час атак MOVEit.

Така низка атак порушує важливі питання щодо надійності систем захисту Schneider Electric, оскільки кількість кібератак у промисловому секторі збільшується, пише Decrypt.