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8 листопада 2024, 19:05

Американці очікують, що Трамп збільшить держборг

Більшість американців вважають, що Дональд Трамп підштовхне уряд США до ще більших боргових зобов'язань під час свого нового терміну. Про це повідомляє Reuters.

Більшість американців вважають, що Дональд Трамп підштовхне уряд США до ще більших боргових зобов'язань під час свого нового терміну.

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Опитування Reuters/Ipsos показало, що 62% респондентів, у тому числі 94% демократів і 34% республіканців, вважають, що політика Трампа «призведе до зростання державного боргу США».

Трамп здобув перемогу на президентських виборах цього тижня, пообіцявши зниження податків для бізнесу, робітників і бенефіціарів соціального забезпечення, а також підвищення тарифів на імпортні товари і масову депортацію іммігрантів.

Республіканці, схоже, мають всі шанси отримати контроль над обома палатами Конгресу, що вперше з 2017 року дасть їм широкі повноваження для проштовхування широкого порядку денного, який також включає скорочення витрат і дерегуляцію енергетики.

Це також змусить їх зіткнутися з дилемою проведення політики, яка може підірвати давно проголошену партією мету скорочення державного боргу в 35 трлн дол.

Пропозиції Трампа щодо скорочення податків можуть збільшити державний борг на 7,5 трлн дол протягом наступного десятиліття.

Близько 89% респондентів-демократів заявили, що вони стурбовані перспективою збільшення боргу за Трампа, порівняно з 19% республіканців.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
asdf2024
asdf2024
8 листопада 2024, 19:31
#
Верю в опросы. Недавно был про то что Камала Харис победит трампа…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
8 листопада 2024, 19:53
#
Потому что опросы проводят как правило в крупных городах типа Нью-йорка, ЛА, Вашингтона и т. д. а там большинство у демократов.
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
8 листопада 2024, 20:46
#
.Я хоть не демократ и не республиканец, но тут к бабке не ходи, при Трампе не только госдолг будет увеличиваться, но еще и Северный магнитный полюс будет убегать от Америки к Таймыру. Ох уж этот Трамп. А по сути у США нет возможности не увеличивать госдолг. Потому Трампу придется слушаться, на каких условиях его команде выделят деньги для погашения дефицита. Свободный выбор Трампа чем-то похож на совбоду выбора Зеленского. Капитализм и демократия.
+
0
R S
R S
8 листопада 2024, 21:49
#
Британские учёные недавно выяснили, что американским гражданам вообще поx…й на госдолг США. Главное — чтобы гамбургеры не дорожали.
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