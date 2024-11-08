НБУ назвав головне джерело припливу валюти в країну

Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом чистого припливу валюти на прогнозному горизонті, проте її роль поступово зменшуватиметься. Про це повідомляє НБУ в інфляційному звіті.

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Валютні резерви

В регуляторі підкреслили, що в умовах значного структурного валютного дефіциту приватного сектору це спричинить зниження міжнародних резервів до $41 млрд на кінець 2025 року та $35 млрд на кінець 2026 року.

До кінця 2025 року резерви перевищуватимуть мінімально достатній рівень за композитним критерієм МВФ, а на кінець 2026 року становитимуть близько 80% від цього рівня.

«Таких обсягів буде достатньо для забезпечення стійкості валютного ринку. Використовуючи режим керованої гнучкості курсу, НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти в приватному секторі й згладжуватиме надмірні курсові коливання», — йдеться у звіті.

Коливання курсу

В НБУ також додали, що курс помірно коливатиметься в обидва боки, реагуючи на зміну ринкових умов, що надалі посилюватиме адаптивність валютного ринку та економіки.

«Динаміка курсу узгоджуватиметься із завданнями НБУ зі збереження під контролем інфляційних очікувань, сповільнення інфляції наступного року та повернення її до цілі 5% на горизонті політики».

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