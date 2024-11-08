Різниця між готівковим та офіційним курсами валюти не перевищує 1% — НБУ

Різниця між готівковим та офіційним курсами у IІІ кварталі 2024 року, попри ситуативні сплески, була низькою та майже не перевищувала 1%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ .

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«Помірні курсові коливання у відповідь на дію фундаментальних та ситуативних ринкових чинників не порушили стійкості інфляційних очікувань, які залишалися відносно резистентними до цінової та

курсової динаміки», — зазначили експерти Нацбанку.

В регуляторі також додали, що це, разом із доволі високою дохідністю гривневих інструментів, є важливим чинником обмеження тиску на валютному ринку, збереження його стійкості й заякореності інфляційних очікувань у майбутньому.

В НБУ підкреслили, що заспокійливий вплив на ринок мали й новини про надходження міжнародного фінансування в значних обсягах, успішну реструктуризацію зовнішнього державного боргу та проходження п’ятого перегляду програми з МВФ.

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