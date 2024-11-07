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7 листопада 2024, 19:14

Чернишов: Нафтогаз стабільно збільшує видобуток газу

Підприємства Групи Нафтогаз другий рік поспіль стабільно збільшують видобуток «блакитного палива» для повного забезпечення потреб українців і планують й надалі розвивати газовидобуток. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Укрінформ.

Підприємства Групи Нафтогаз другий рік поспіль стабільно збільшують видобуток «блакитного палива» для повного забезпечення потреб українців і планують й надалі розвивати газовидобуток.
Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

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«Нам вдається другий рік поспіль забезпечувати зростання видобутку на газу на 7%. Ми також стимулюємо приватні компанії продовжувати видобувати газ», — сказав Чернишов.

Він зазначив, що в умовах заборони експорту «блакитного палива» Нафтогаз через Українську енергетичну біржу викуповує газ у приватних видобувників.

«Це дає нам накопичити достатній об'єм газу в підземних сховищах», — прокоментував Чернишов.

Читайте також: Група «Нафтогаз» за дев’ять місяців сплатила майже 67 мільярдів гривень податків

За його словами, нині щодобовий видобуток «блакитного палива» в Україні складає 54 млн кубометрів.

«Якщо говорити про прогноз на наступний рік, при збереженні темпів розвитку ми вийдемо на дуже потужні цифри», — зауважив очільник Нафтогазу.

Він також наголосив, що наразі населення, теплокомуненерго, бюджетні організації повністю забезпечені газом власного видобутку. Система газопостачання готова до викликів опалювального сезону.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
7 листопада 2024, 19:21
#
Ага всегда так сначала газ свой ,а потом вы видели европейские закупочные цены …
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