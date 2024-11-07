Чернишов: Нафтогаз стабільно збільшує видобуток газу

Підприємства Групи Нафтогаз другий рік поспіль стабільно збільшують видобуток «блакитного палива» для повного забезпечення потреб українців і планують й надалі розвивати газовидобуток. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Укрінформ.

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«Нам вдається другий рік поспіль забезпечувати зростання видобутку на газу на 7%. Ми також стимулюємо приватні компанії продовжувати видобувати газ», — сказав Чернишов.

Він зазначив, що в умовах заборони експорту «блакитного палива» Нафтогаз через Українську енергетичну біржу викуповує газ у приватних видобувників.

«Це дає нам накопичити достатній об'єм газу в підземних сховищах», — прокоментував Чернишов.

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За його словами, нині щодобовий видобуток «блакитного палива» в Україні складає 54 млн кубометрів.

«Якщо говорити про прогноз на наступний рік, при збереженні темпів розвитку ми вийдемо на дуже потужні цифри», — зауважив очільник Нафтогазу.

Він також наголосив, що наразі населення, теплокомуненерго, бюджетні організації повністю забезпечені газом власного видобутку. Система газопостачання готова до викликів опалювального сезону.