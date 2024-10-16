Група «Нафтогаз» за дев’ять місяців сплатила майже 67 мільярдів гривень податків

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Поповнення бюджету

«Зокрема, підприємства Групи спрямували понад 61 млрд грн в державний бюджет і 5 млрд грн — в місцеві бюджети», — йдеться у повідомленні.

Голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов зауважив, що Група залишається одним із найбільших платників податків в Україні.

«Лише у вересні нашими підприємствами було внесено до держскарбниці 5,8 млрд грн, з яких 600 млн грн — в місцеві бюджети», — прокоментував він.

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Нагадаємо

НАК «Нафтогаз України» у 2023 році сплатила понад 90,2 млрд грн податкових платежів, у 2022 році — понад 90 млрд грн.