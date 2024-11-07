Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів у всіх галузях і 8 млн економічно неактивного населення

Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це, згідно з опитуваннями, є головною проблемою бізнесу зараз. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на Київському міжнародному економічному форумі, пише Інтерфакс-Україна.

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«Ви сказали про цифри і прогнози, і я впевнена, що багато хто з присутніх у цьому залі чув і про 8,6 мільйона додаткових працівників, як нам повідомила Міжнародна організація праці в результаті свого дослідження. Міністерство економіки проводило окреме дослідження, і ми встановили, що нам потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників на ринку праці», — заявила вона.

Бережна додала, що «величезним полем» для співпраці і уряду, і бізнесу, і громадських організацій є створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці.

За її словами, в Україні вже є програми перенавчання та ваучерів, а також існує Coursera та її проєкт підвищення кваліфікації Reskill, у рамках якого надаються 30 тис. стипендій.

«Але водночас це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Чи це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи то це жінки, які не можуть поєднувати сімейні обов'язки та робочі обов'язки», — наголосила Бережна.

Тому, як вважає заступниця міністра, величезна концентрація роботи має бути виконана, щоб активувати ці групи економічно неактивного населення.