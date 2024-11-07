Банк Англії знизив ставку до 4,75% річних

Банк Англії за підсумками засідання 7 листопада знизив базову процентну ставку до 4,75% з 5% річних, випливає із пресрелізу регулятора. Це рішення співпало з усередненими прогнозами аналітиків.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За зниження ставки на 25 б. проголосували вісім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики, і лише один виступив за її збереження.

Банк Англії відзначає прогрес у зниженні інфляції. Цільовий показник щодо інфляції в країні встановлено на рівні 2%. У вересні зростання індексу споживчих цін у Британії склало 1,7%.

Читайте: Goldman Sachs знизив прогноз зростання ВВП Британії та Європи у 2025 році

Британський ЦБ у вересні зберіг ставку на рівні 5%, а у серпні опустив уперше з 2020 року. До цього вона знаходилася на максимальному за 16 років рівні 5,25% річних.