Банк Англії за підсумками засідання 7 листопада знизив базову процентну ставку до 4,75% з 5% річних, випливає із пресрелізу регулятора. Це рішення співпало з усередненими прогнозами аналітиків.
7 листопада 2024, 15:57
Банк Англії знизив ставку до 4,75% річних
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За зниження ставки на 25 б. проголосували вісім із дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики, і лише один виступив за її збереження.
Банк Англії відзначає прогрес у зниженні інфляції. Цільовий показник щодо інфляції в країні встановлено на рівні 2%. У вересні зростання індексу споживчих цін у Британії склало 1,7%.
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Британський ЦБ у вересні зберіг ставку на рівні 5%, а у серпні опустив уперше з 2020 року. До цього вона знаходилася на максимальному за 16 років рівні 5,25% річних.
Джерело: Мінфін
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