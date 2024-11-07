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7 листопада 2024, 11:10

Goldman Sachs знизив прогноз зростання ВВП Великої Британії та Європи у 2025 році

Goldman Sachs знизив прогноз економічного зростання Великої Британії та Європи у 2025 році на тлі можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Американський банк побоюється, що Трамп, повернувшись до Білого дому, знизить податки на імпортні товари з усього світу, пише видання Telegraph.

Goldman Sachs знизив прогноз економічного зростання Великої Британії та Європи у 2025 році на тлі можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.
Фото: depositphotos

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Прогноз банку

Інвестиційний банк тепер очікує, що економіка Великобританії зросте на 1,4% наступного року в порівнянні з попередніми прогнозами в 1,6%, а єврозони збільшиться на 0,8%, що нижче за попередні прогнози в 1,1%.

Економісти фінансової організації також попереджають, що підвищення тарифів США на імпорт із Європи стримуватиме економічне зростання, особливо якщо континент відповість власним митом.

«В сукупності наш аналіз вказує на зниження реального ВВП єврозони на 0,5%, від 0,6% у Німеччині до 0,3% в Італії, при помірному зниженні на 0,4% у Великій Британії», — заявили аналітики Goldman на чолі зі Свеном Ярі Стеном.

При цьому Крістіан Шульц із Citi вказав на те, що вплив нададуть не тільки тарифи на товари, які європейські компанії продають американцям, а й на ті, які вони відправляють до Китаю, який стикається з 60-відсотковим тарифом на товари, які він продає у США.

«У 2023 році експорт товарів з ЄС склав 3,1% ВВП ЄС, при цьому позитивне сальдо торгівельного балансу склало 1,1% ВВП. Німеччина та Італія будуть ризикувати більше, ніж у середньому по ЄС, Франція та Іспанія — менше», — сказав експерт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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gucci
gucci
7 листопада 2024, 12:08
#
Європа нарешті зрозуміє, що США кидала
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