Криптобіржа WazirX планує відновити торгівлю цифровими валютами до лютого 2025 року

Керівництво індійської криптобіржі WazirX, яка втратила через липневу атаку хакерів криптоактиви на $235 млн, планує відновити торгівлю цифровими валютами до лютого 2025 року, додавши для клієнтів нові послуги. Про це пише bits.media.

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Що відомо

Співзасновник WazirX Нішал Шетті розповів, що частина комісій за обробку криптовалютних трансакцій буде спрямована на виплату компенсацій кредиторам.

Ідеться про викуп спеціальних «токенів відновлення», які біржа планує роздати постраждалим користувачам. Токени будуть розподілені пропорційно втраченим криптоактивам. Таким чином користувачі зможуть повернути 48% коштів.

Щоб збільшити свої доходи, WazirX планує відкрити для клієнтів стейкінг криптовалют, позабіржову торгівлю (OTC) та торгівлю криптовалютними деривативами.

Крім того, WazirX знаходиться на початковому етапі розробки децентралізованої біржі (DEX), яка працюватиме паралельно з існуючою платформою, щоб користувачі мали можливість самостійного зберігання активів, заявив Шетті.

Передбачається, що DEX включатиме власний токен управління, за допомогою якого клієнти біржі зможуть торгувати та отримувати винагороди у децентралізованій екосистемі. Це має підвищити ліквідність та посилити залучення користувачів. Частина доходу, отриманого від платформи, також буде спрямована на відшкодування клієнтських втрат. За бажанням, користувачі зможуть обміняти свої токени відновлення на токени DEX.

Нагадаємо

У липні WazirX постраждала від злому, під час якого хакер вкрав криптоактиви на суму $235 млн. На цей час клієнти WazirX змогли вивести 55% своїх цифрових валют та 66% грошових депозитів. Решта коштів у фіаті та криптовалютах поки що залишається недоступною.

Масштабні втрати змусили біржу призупинити діяльність та розпочати процес реструктуризації у Сінгапурі, де зареєстровано її материнську компанію Zettai.

У вересні Високий суд Сінгапуру наклав чотиримісячний мораторій на роботу WazirX та зобов'язав біржу розкрити адреси своїх криптовалютних гаманців.