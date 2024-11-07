Криптобіржа WazirX планує відновити торгівлю цифровими валютами до лютого 2025 року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2024, 15:20

Криптобіржа WazirX планує відновити торгівлю цифровими валютами до лютого 2025 року

Керівництво індійської криптобіржі WazirX, яка втратила через липневу атаку хакерів криптоактиви на $235 млн, планує відновити торгівлю цифровими валютами до лютого 2025 року, додавши для клієнтів нові послуги. Про це пише bits.media.

Керівництво індійської криптобіржі WazirX, яка втратила через липневу атаку хакерів криптоактиви на $235 млн, планує відновити торгівлю цифровими валютами до лютого 2025 року, додавши для клієнтів нові послуги.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Співзасновник WazirX Нішал Шетті розповів, що частина комісій за обробку криптовалютних трансакцій буде спрямована на виплату компенсацій кредиторам.

Ідеться про викуп спеціальних «токенів відновлення», які біржа планує роздати постраждалим користувачам. Токени будуть розподілені пропорційно втраченим криптоактивам. Таким чином користувачі зможуть повернути 48% коштів.

Щоб збільшити свої доходи, WazirX планує відкрити для клієнтів стейкінг криптовалют, позабіржову торгівлю (OTC) та торгівлю криптовалютними деривативами.

Крім того, WazirX знаходиться на початковому етапі розробки децентралізованої біржі (DEX), яка працюватиме паралельно з існуючою платформою, щоб користувачі мали можливість самостійного зберігання активів, заявив Шетті.

Передбачається, що DEX включатиме власний токен управління, за допомогою якого клієнти біржі зможуть торгувати та отримувати винагороди у децентралізованій екосистемі. Це має підвищити ліквідність та посилити залучення користувачів. Частина доходу, отриманого від платформи, також буде спрямована на відшкодування клієнтських втрат. За бажанням, користувачі зможуть обміняти свої токени відновлення на токени DEX.

Нагадаємо

У липні WazirX постраждала від злому, під час якого хакер вкрав криптоактиви на суму $235 млн. На цей час клієнти WazirX змогли вивести 55% своїх цифрових валют та 66% грошових депозитів. Решта коштів у фіаті та криптовалютах поки що залишається недоступною.

Масштабні втрати змусили біржу призупинити діяльність та розпочати процес реструктуризації у Сінгапурі, де зареєстровано її материнську компанію Zettai.

У вересні Високий суд Сінгапуру наклав чотиримісячний мораторій на роботу WazirX та зобов'язав біржу розкрити адреси своїх криптовалютних гаманців.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
7 листопада 2024, 16:46
#
Нафіг-нафіг:))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами