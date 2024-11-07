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7 листопада 2024, 14:04

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік

Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти росії з травня 2023 року. Нові санкції направлені проти військово-промислового комплексу рф, і ще більше обмежуть постачання життєво важливого військового обладнання для війни в Україні. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти росії з травня 2023 року.
Фото: pixabay.com

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Під санкції потрапили постачальники, які підтримують російське військове виробництво, а також прокремлівські наймані групи, які діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до атаки з використанням нервово-паралітичної речовини «Новачок» у Солсбері.

Ці заходи безпосередньо спрямовані на обмеження поставок продукції для російських збройних сил, зокрема верстатів, мікроелектроніки та дронів.

Санкції також поширюються на організації з Китаю, Туреччини та країн Центральної Азії, які підтримують військові потреби рф, поставляючи обладнання для виробництва військової техніки.

Це оголошення зроблено напередодні саміту Європейського політичного співтовариства сьогодні, 7 листопада, в Будапешті, де прем'єр-міністр Кейр Стармер обговорить зусилля по боротьбі з російською шкідливою діяльністю в Європі та підтвердить непохитну підтримку Великобританією України.

«Цілеспрямована кампанія Кремля з підриву та загрози європейській безпеці та демократії та розширення сфери свого впливу є очевидною. Раніше цього тижня спроби рф втрутитися в демократичні вибори в Молдові провалилися, але це остання подія в цілеспрямованій кампанії Росії з поширення дезінформації, розпалювання насильства та стримування підтримки України», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що останній пакет санкцій також спрямований на три приватні військові групи, пов’язані з Кремлем, зокрема Africa Corps, а також на 11 осіб, пов'язаних із російськими проксі-силами.

Вони мають прямі зв’язки з Кремлем, загрожують миру і безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, а також здійснюють широкомасштабні порушення прав людини по всьому континенту.

«Сьогоднішні заходи продовжуватимуть протидіяти агресивній зовнішній політиці Кремля, підриваючи спроби росії сприяти нестабільності в Африці та зриваючи постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна. Вони також руйнуватимуть незаконні міжнародні мережі, над створенням яких росія так важко працювала», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
7 листопада 2024, 15:26
#
Британцы красавцы, безграничное уважене. И спасибо за Storm Shadow))
+
+15
bonv
bonv
7 листопада 2024, 16:45
#
Респект!
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