Україна зменшила імпорт електроенергії у жовтні на майже 60% — DiXi Group

У жовтні 2024 року у порівнянні з вереснем Україна зменшила імпорт електроенергії на 58% — до 181,8 тис. МВт-год. Експорт зріс у 88 разів — до 60,7 тис. МВт-год. Про це свідчать дані порталу EnergyMap, повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

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«Попри те, що проти вересня імпорт минулого місяця впав на 58%, він утричі перевищив жовтневий експорт», — йдеться у повідомленні.

Імпорт

Загалом Україна минулого місяця імпортувала 181,8 тис. МВт-год. Електроенергії:

33% (59,6 тис. МВт-год) надійшли з Угорщини;

25% (46,3 тис. МВт-год) — зі Словаччини;

25% (45,1 тис. МВт-год) — із Румунії;

11% (19,9 тис. МВт-год) — із Польщі;

6% (10,9 тис. МВт-год) — із Молдови.

Експорт

Експорт становив 60,7 тис. МВт-год. проти 0,7 тис. МВт-год. у вересні. Найбільше експортували електроенергію:

33% (20,2 тис. МВт-год) — до Угорщини;

26% (15,5 тис. МВт-год) — до Румунії;

25% (14,3 тис. МВт-год) — до Словаччини;

12% (7,3 тис. МВт-год) — до Польщі;

6% (3,5 тис. МВт-год) — до Молдови.

Також зазначається, що 70% експорту припало на період 2−11 жовтня. З 12 жовтня експорт почав стрімко спадати, натомість спостерігалося зростання імпорту електроенергії.