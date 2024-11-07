У жовтні 2024 року у порівнянні з вереснем Україна зменшила імпорт електроенергії на 58% — до 181,8 тис. МВт-год. Експорт зріс у 88 разів — до 60,7 тис. МВт-год. Про це свідчать дані порталу EnergyMap, повідомляє аналітичний центр DiXi Group.
7 листопада 2024, 13:45
Україна зменшила імпорт електроенергії у жовтні на майже 60% — DiXi Group
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«Попри те, що проти вересня імпорт минулого місяця впав на 58%, він утричі перевищив жовтневий експорт», — йдеться у повідомленні.
Імпорт
Загалом Україна минулого місяця імпортувала 181,8 тис. МВт-год. Електроенергії:
- 33% (59,6 тис. МВт-год) надійшли з Угорщини;
- 25% (46,3 тис. МВт-год) — зі Словаччини;
- 25% (45,1 тис. МВт-год) — із Румунії;
- 11% (19,9 тис. МВт-год) — із Польщі;
- 6% (10,9 тис. МВт-год) — із Молдови.
Експорт
Експорт становив 60,7 тис. МВт-год. проти 0,7 тис. МВт-год. у вересні. Найбільше експортували електроенергію:
- 33% (20,2 тис. МВт-год) — до Угорщини;
- 26% (15,5 тис. МВт-год) — до Румунії;
- 25% (14,3 тис. МВт-год) — до Словаччини;
- 12% (7,3 тис. МВт-год) — до Польщі;
- 6% (3,5 тис. МВт-год) — до Молдови.
Також зазначається, що 70% експорту припало на період 2−11 жовтня. З 12 жовтня експорт почав стрімко спадати, натомість спостерігалося зростання імпорту електроенергії.
Джерело: Мінфін
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