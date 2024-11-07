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7 листопада 2024, 13:20

Попит українців на вживані авто з-за кордону впав до мінімуму за рік

У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис.
Фото: depositphotos

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Ринок вживаних авто

Порівняно з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Щодо попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

Традиційно найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%. Далі йдуть дизельні — 26%, електромобілі — 20%, гібриди та авто з ГБО — по 4%.

Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця

  • Volkswagen Golf — 1028 авто;
  • Renault Megane — 786;
  • Skoda Octavia — 634;
  • Volkswagen Passat — 454;
  • Nissan Leaf — 447;
  • Volkswagen Tiguan — 431;
  • Audi Q5 — 374;
  • Aui A4 — 323;
  • Volkswagen Touran — 305;
  • Tesla Model Y — 299.

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Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
bonv
bonv
7 листопада 2024, 16:44
#
Виїхав народ…
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