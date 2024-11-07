У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Попит українців на вживані авто з-за кордону впав до мінімуму за рік
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Ринок вживаних авто
Порівняно з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Щодо попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.
Традиційно найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%. Далі йдуть дизельні — 26%, електромобілі — 20%, гібриди та авто з ГБО — по 4%.
Середній вік вживаних машин, які у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця
- Volkswagen Golf — 1028 авто;
- Renault Megane — 786;
- Skoda Octavia — 634;
- Volkswagen Passat — 454;
- Nissan Leaf — 447;
- Volkswagen Tiguan — 431;
- Audi Q5 — 374;
- Aui A4 — 323;
- Volkswagen Touran — 305;
- Tesla Model Y — 299.
Читайте: Нова «автоцивілка»: що зміниться для автовласників та страховиків з 1 січня 2025 року
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Коментарі - 1