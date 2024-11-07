Біткоїн досягнув нового максимуму, оборот спотових біткоїн-ETF перевищив $6 млрд: що нового на ринку

Біткоїн в моменті досяг $76 200

Увечері 6 листопада 2024 року біткоїн оновив історичний максимум, досягнувши в моменті позначки $76 203. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини перша криптовалюта коштує близько $74 800. За добу актив зріс на 2,5%, за тиждень — на 3,4%.

Більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. Найбільше за 24 години продемонстрував зростання Ethereum — 9%. Зараз ціна активу становить $2 822.

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Оборот спотових біткоїн-ETF на тлі перемоги Трампа перевищив $6 мільярдів

6 листопада обсяг торгів BTC-ETF сягнув максимальних із 15 березня $6,1 млрд, за IBIT від BlackRock — рекордних $4,14 млрд.

Згідно з аналітиком Bloomberg Еріком Балчунасом, останній показник перевищив значення акцій компаній на кшталт Berkshire, Netflix або Visa. Експерт очікує конвертації такої високої активності в надходження в продукт у вівторок-середу.

Загалом 6 листопада приплив коштів у сектор становив $622 млн. До цього спостерігалася негативна серія з трьох днів. Сукупні надходження з моменту схвалення BTC-ETF у січні збільшилися до $24,1 млрд.

6 листопада інвестори вивели з IBIT $69,1 млн, з BRRR від Valkyrie — $2,6 млн.

Притоки розподілилися таким чином:

FBTC від Fidelity — $308,8 млн;

ARKB від ARK Invest і 21Shares — $127 млн;

BTC від Grayscale — $108,8 млн;

BITB від Bitwise — $100,9 млн;

GBTC від Grayscale — $30,9 млн;

HODL від VanEck — $17,2 млн.

Кити за годину вивели з біржі Binance 1807 BTC

Аналітики платформи Lookonchain заявили, що великі власники біткоїна активно накопичують першу криптовалюту останніми днями. Як приклад вони вказали на виведення 1807 BTC на 11 нещодавно створених гаманців, яке відбулося протягом години 6 листопада 2024 року.

За наявними даними, кількість біткоїнів у транзакціях варіювалася від 107,5 BTC до кількох сотень монет.

На думку деяких користувачів, таким чином кити реагують на перемогу на президентських виборах у США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Arkham запустила платформу для торгівлі безстроковими контрактами

Компанія Arkham Research, що займається блокчейн-аналітикою, анонсувала запуск біржі для торгівлі безстроковими контрактами.

Реєстрація відкрита, торги стартують через тиждень. Майданчик недоступний у низці регіонів, включно зі США.

Компанія обіцяє забезпечити аудит резервів у реальному часі, а також інтеграцію аналітичних інструментів для моніторингу транзакцій і маркування гаманців.

Безстрокові контракти на відміну від «традиційних» ф’ючерсів не мають дати експірації — вони можуть утримуватися нескінченно. Для приведення ціни похідного інструменту до вартості базового активу застосовується ставка фінансування — регулярна комісія, яку виплачують трейдери з відкритими лонговими або шортовими позиціями.

Власний токен Arkham — ARKM — зріс на 8,5% за останню добу.

Представники Arkham повідомили про нарахування поінтів трейдерам платформи залежно від обсягу операцій. Їх можна обміняти на ARKM після перших 30 днів торгівлі.

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