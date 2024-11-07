Національний банк України встановив на 7 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,4562 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.
7 листопада 2024, 8:00
Курс на 7 листопада: НБУ знизив гривню на одну копійку
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Валютний ринок
Нацбанк на 7 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,33 грн (на 6 листопада курс був встановлений на рівні 45,15 грн). Європейська валюта подешевшала на 82 копійки.
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Джерело: Мінфін
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