Курс на 7 листопада: НБУ знизив гривню на одну копійку

Національний банк України встановив на 7 листопада 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,4562 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

Нацбанк на 7 листопада встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 44,33 грн (на 6 листопада курс був встановлений на рівні 45,15 грн). Європейська валюта подешевшала на 82 копійки.

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