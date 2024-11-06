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6 листопада 2024, 16:21

Курс долара на міжбанку відкотився на пообідньому зниженні попиту на валюту

Ранковий сплеск активності на міжбанківських валютних торгах сьогодні, 6 листопада, перейшов у спад. За підсумками торгів на Bloomberg обсяг угод скоротився зі вчорашніх $190,5 млн до $178,6 млн, і велика частина покупок долара припала на дообідній час — 84%. А після покупок поменшало і котирування відійшли вниз.

Ранковий сплеск активності на міжбанківських валютних торгах сьогодні, 6 листопада, перейшов у спад.
Фото: depositphotos

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Торги на міжбанку

Починалася торгівля на Bloomberg угодою 41,4949 грн/$, після чого у першій половині дня ціна долара просідала до 41,43 грн/$, піднімалися до 41,50 грн/$ та коригувалась до 41,47−41,48 грн/$.

Читайте також: Попит на валюту на міжбанку зростає: після відкриття на 41,49 грн/$ курс долара спустився на 41,46 грн/$

А в другій відкотилася спочатку на 41,44 грн/$ і навіть до 41,35 грн/$ на тлі зниження валютного попиту. А закриття ринку сталося на рівні 41,3650 грн/$.

Проте Національний банк за підсумками дня підняв свій офіційний курс з 41,4375 грн/$ до 41,4562 грн/$, оскільки значна частина операцій зранку відбулася на підвищених рівнях.

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Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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