Курс долара на міжбанку злетів

Відкриття міжбанківських торгів на майданчику Bloomberg сьогодні відбулося на рівні 41,41 грн/$, менш ніж за годину котирування вийшли на 41,44 грн/$, а ближче до 15-ї години досягали взагалі 41,54 грн/$. А закриття ринку сталося на 41,47 грн/$.

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Торги з долара

Обсяг торгів не був аномально високим і становив лише $190,5 млн. Учора, 4 листопада, він був вищим — $221,2 млн з яких Нацбанк продав зі своїх резервів 176,6 (80% ринку), а на 5 листопада регулятор встановив свій офіційний курс на 41,40 грн/$.

За підсумками сьогодні Національний банк встановив офіційний курс на 6 листопада на 41,44 грн/$.